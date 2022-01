Tutti i segreti della Lancia Delta HF Integrale spiegati da Emanuele Sabatino

Sentir parlare Emanuele Sabatino di auto e motori è stato per anni un piacere autentico, e sapere che questo non accadrà più dopo le terribili notizie di dicembre 2021 è straziante per tutti gli appassionati. Possiamo però rispolverare i suoi video più belli e rivederli fino allo sfinimento - come il video a bordo della Lancia Delta HF Integrale.

Una Delta EVO Serie 1 non catalitica in colorazione Verde York, realizzata in soli 500 esemplari. Della 2.0 16 valvole, come quella testata da Emanuele, ne hanno costruite solo 200 per tutto il mercato globale, un vero pezzo da collezione che ha fatto emozionare il meccanico più amato d'Italia fra le curve del circuito di Castelletto - e non solo.

Una vettura preparata con oltre 300 CV, dal sound eccezionale e dalla tenuta di strada pressoché perfetta. Una vettura iconica anche per il suo minimalismo interno, dove leve e pulsanti sono ridotti all'essenziale e gran parte della scena è presa dallo spettacolare quadro strumenti, imbottito di manometri, strumenti e lancette Veglia Borletti di colore giallo. Per conoscere tutti i segreti di questa vettura non vi resta che andare in officina assieme a Emanuele Sabatino a partire dal quinto minuto di video.

Dopo l'addio a EmaMotorsport, abbiamo deciso di ricordarlo con una serie di articoli, non perdete ad esempio gli episodi in cui Emanuele Sabatino ha smontato una Tesla Model 3 oppure il filmato sulla DeLorean DMC-12.