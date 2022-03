Ecco i segreti della Hyundai Tucson utilizzata da Mark Wahlberg in Uncharted

In quest’ultimo periodo, Hyundai si meriterebbe un red carpet tutto suo. Dopo aver trasformato la Ioniq 5 in un’amichevole EV di quartiere, un altro modello della casa coreana è approdata sul grande schermo, in una pellicola che vede nuovamente protagonista Tom Holland. Parliamo ovviamente di Uncharted e della Hyundai Tucson di Sully.

Per l’occasione, è stata rinominata Tucson “Beast”, ed è stata preparata da Hyundai America Technical Center, che ha preso ispirazione a piene mani dalla famosa serie videoludica (a proposito, leggete tutte le citazioni alla serie Naughty Dog presenti in Uncharted). Il team l’ha costruita in sole due settimane, giusto in tempo per trovarsi pronti il giorno delle riprese, e il risultato parla da sé.

La prima cosa che attira lo sguardo rispetto ad una Tucson di serie è il nuovo set di cerchi Black Rhino Armory in tinta nera opaca, rivestiti con pneumatici specifici da offroad da 33 pollici Nitto Trail Grappler. I passaruota sono stati allargati su tutti i lati della vettura per accogliere le nuove ruote, e adesso presentano anche protezioni nere opache rivettate alla carrozzeria.

Sul frontale, così come al posteriore, ora ci sono robuste protezioni in acciaio realizzate ad hoc dal preparatore, mentre sul tetto c’è un portapacchi tubolare della ARB che sostiene anche l’illuminazione a LED aggiuntiva, presente anche sulla protezione frontale al di sopra di un verricello, utile per trarre d’impaccio l’auto qualora la situazione lo richiedesse.

Secondo Hyundai, la Tucson è il mezzo perfetto per una spedizione in cerca di tesori nascosti, perché le sue dimensioni lo rendono agile e facilmente manovrabile tra gli ostacoli che si possono trovare sul percorso che porta alla gloria. Inoltre può contare sulla trazione integrale HTRAC con tre modalità di guida che si adattano ai diversi tipo di terreno, ossia fango, neve e sabbia.