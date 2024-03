Le vendite Tesla in Cina sono in calo, c'è da preoccuparsi?

Durante il mese di febbraio 2024 le vendite complessive dei veicoli Tesla nel mercato cinese sono calate di circa un quinto rispetto allo scorso anno. Il motivo però non sembrerebbe destare preoccupazioni in merito a eventuali difficoltà dell'azienda statunitense.

Stando ai dati riportati dall'Associazione Cinese degli Autoveicoli Passeggeri, è possibile notare come Tesla abbia avuto una diminuzione delle vendite di Model 3 e Model Y (che abbiamo scoperto essere l'auto elettrica migliore del 2024 secondo CR) di circa il 19% rispetto a dicembre 2022. Nonostante questo dato faccia riferimento al numero più basso degli ultimi 14 mesi, non è sinonimo di problemi aziendali per Tesla.

La principale possibile causa di questo calo è da attribuire alla festività del Capodanno Cinese dell'anno corrente, tenutasi tra il 10 ed il 17 febbraio. Questa importante ricorrenza nazionale cinese, a seconda dell'anno, cade nei mesi di gennaio o febbraio, andando a influire sicuramente sulla produttività delle aziende nel Paese e sulle statistiche annue della produzione.

Nonostante questo calo, è da sottolineare che lo stabilimento di Giga Shangai è riuscito a "sfornare" oltre 60.000 unità, superando il dato negativo del 2022. Fino a questo momento le vendite totali dello stabilimento Tesla a Shangai sono state di 131.812 unità, segnando una diminuzione di circa il 6% rispetto al 2023.

Il dato per ora sembrerebbe non essere preoccupante, ma per dovere di cronaca è giusto segnalare che Tesla ha raggiunto il numero di 950.000 unità vendute nel 2023, incrementando del 33% le vendite annue rispetto all'anno precedente. Proprio per questo sarà molto interessante il monitoraggio delle vendite di Tesla in Cina nel 2024 per valutare se riuscirà a mantenere ancora la crescita in termini di produzione.

C'è inoltre grande attesa per l'arrivo di una rinnovata Model Y, simile alla nuova Model 3 Highland, avvistata di recente in versione Performance.