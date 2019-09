Ecco il segnale acustico 'salva pedoni' prodotto dalla Tesla Model 3

Le auto elettriche hanno una grande particolarità: i loro motori sono estremamente silenziosi, cosa che potrebbe rappresentare un problema per i pedoni che non le sentono arrivare in strada. Per questo motivo sia in Europa che negli USA sarà obbligatorio installare a bordo degli speaker in grado di fare "rumore" al di sotto dei 30 km/h.

Anche Tesla si è già adeguata alla nuova normativa e ha fatto sapere che tutte le Model 3 costruite a partire dall'1 settembre saranno dotate di questo sistema "salva pedoni", ma come funziona esattamente? Qual è il suono che viene emesso dall'auto?

Grazie a Twitter siamo finalmente in grado di farvi ascoltare il suono/rumore prodotto da una Tesla Model 3, sensibilmente diverso da come lo immaginavamo, siamo sinceri. Il suono riprodotto non imita un normale motore a scoppio, né un allarme a ripetizione, al contrario sembra un richiamo futuristico, quasi un suono meditativo...

Non sappiamo se Tesla permetterà in futuro, come ha fatto con i suoni d'allarme della Modalità Sentinella, di scegliere il tipo di segnale acustico da emettere, nel frattempo che ne pensate di questa scelta? Probabilmente la società ha voluto giocare "sull'effetto sorpresa", così che chiunque in strada sia incuriosito dal rumore e guardi verso l'auto, certo bisognerà abituarsi per un po'...