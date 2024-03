Segnalatore di autovelox in sconto su Amazon, OOONO Co-Driver NO2 è in offerta

Lo scorso mese di dicembre abbiamo provato l’OOONO Co-Driver N01, un dispositivo che può segnalarvi autovelox e ostacoli lungo il percorso in auto. Da poco è uscita la versione N02 e ora è in sconto su Amazon.

OOONO Co-Driver N02 in sconto!

Su Amazon Italia è iniziata la Festa delle Offerte di Primavera e tra i prodotti in sconto da segnalare c’è sicuramente il nuovo OOONO Co-Driver N02, da poco disponibile sul mercato e già scontato del 15%. Solitamente il dispositivo costa al pubblico 79,95 euro, ora però grazie alla Festa delle Offerte si può avere a 67,95 euro. Esattamente come il Co-Driver N01 anche questa nuova generazione è in grado di segnalarvi con il giusto anticipo autovelox e ostacoli lungo il percorso in tutta Europa. Questo grazie alla community OOONO e al portale Blitzer, sono gli stessi utenti che infatti segnalano - attraverso il dispositivo - la presenza di autovelox oppure di ostacoli sulla strada.

OOONO Co-Driver N02 si attiva in automatico quando la macchina è in movimento e non richiede abbonamenti, necessita soltanto di una connessione Bluetooth attiva sul telefono. Rispetto al Co-Driver N01, che funzionava grazie a una batteria a bottone, grande novità del Co-Driver N02 è la batteria integrata da ricaricare via USB-C, dunque non rischiate più che la batteria finisca mentre siate in viaggio. È inoltre migliorato anche il design, ora più accattivante e con un grande anello LED luminoso. Ovviamente sulle auto più moderne, che possono magari sfruttare Android Auto e Apple CarPlay, un dispositivo simile non ha molto senso, se però avete un veicolo più datato il Co-Driver può essere un ottimo compagno di viaggio.

Qualora il nuovo NO2 costasse troppo, trovate in offerta anche il Co-Driver NO1 a 39,95 euro.