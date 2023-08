Segnalare autovelox e posti di blocco su WhatsApp è reato: ecco cosa si rischia

Segnalare autovelox e posti di blocco su WhatsApp ma anche su altre applicazioni di messaggistica come ad esempio Telegram, può costare davvero caro.

Questo quanto si legge su Mowmag.com, che riporta il caso di una chat di gruppo in cui venivano segnalate le postazioni delle forze dell'ordine in strada nella provincia di Brescia: avevano creato un gruppo dove si indicava l'eventuale rilevatore di velocità nonché la presenza di pattuglie.

Alla chat hanno preso parte centinaia di utenti che comunicavano tra loro con apposito codice, per permettere di eludere i controlli. Peccato però che si tratti di un'azione assolutamente illegale e il motivo è semplice. Se gli autovelox più o meno sono noti a tutti, grazie anche alle varie applicazioni come Google Maps, Waze e via discorrendo che li segnalano, diversa è la questione riguardante i posti di blocco: polizia e carabinieri scendono in strada per fare il loro lavoro, e segnalare la loro presenza potrebbe permettere ad esempio a qualcuno con un tasso alcolemico elevato alla guida di farla franca, transitando su un percorso alternativo, con tutto ciò che potrebbe accadere.

Quello degli ubriachi alla guida, tra l'altro, è un problema con cui il governo Meloni sta cercando di combattere in maniera determinata, così come dimostrato anche dalle nuove regole del codice della strada presentate dal ministro Salvini.

Il gruppo di WhatsApp, una volta scoperto, è stato chiuso, ma ovviamente non finisce qui anche perchè le autorità stanno andando a recuperare tutti gli amministratori della chat, dove peraltro venivano pubblicate anche foto e video delle forze armate.

Cosa rischiano? Se dovessero essere denunciati e trovare un giudice ligio al dovere, si potrebbe prefigurare il reato di interruzione di pubblico ufficio che prevede una pena che va da un minimo di un anno fino ad un massimo di 5 per i gestori.

Possibile anche una multa pecuniaria e la decurtazione di punti della patente. Se foste quindi in un gruppo dove si segnalato autovelox, magari come quello da 200 multe al giorno sul lago di Garda, o posti di blocco, forse sarebbe meglio abbandonarlo subito.