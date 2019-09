Seggiolini Salva-Bebè: in settimana la conferma dell'obbligo

Negli ultimi mesi si è parlato spesso della norma Salva-Bebè, che porterà sulle nostre auto seggiolini "smart" che eviteranno di dimenticare i bimbi a bordo - cosa che purtroppo avviene ancora, come dimostrato da recenti casi di cronaca. Il tutto sarà presto attivo promette il ministro Paola De Micheli.

Il nostro Ministro dei Trasporti ha confermato come la norma sarà discussa dal Consiglio di Stato "nel corso di questa settimana", e dopo il parere la pubblicazione del testo "la legge sarà subito operativa". Paola De Micheli ha anche spiegato che dall'Unione Europea non è arrivato alcuno stop come molti paventavano, dunque i lavori possono continuare senza intoppi: "Anche l'Europa ha dato il via libera al decreto attuativo approvato dal Parlamento, con il testo arrivato presso il Consiglio di Stato a inizio agosto. Questa sarà la settimana decisiva".

Il Ministro ha anche confermato come tutte le questioni tecniche sollevate nelle settimane scorse siano state superare brillantemente, non c'è dunque più nulla che possa frenare la legge. Ricordiamo che, una volta attivata la legge, bisognerà munirsi di speciali seggiolini smart (prodotti già da Samsung e Chicco ad esempio) oppure di dispositivi in grado di mettere a norma quelli tradizionali, pensiamo al cuscino Tata Filo. I genitori trasgressori rischieranno multe da 81 a 323 euro, fino alla sospensione della patente in caso di recidiva.