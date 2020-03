Seggioli antiabbandono per i bambini: dal 6 Marzo al via alle multe

Come previsto dalla normativa vigente, partiranno il 6 Marzo le sanzioni per gli automobilisti non in regola con i seggiolini o dispositivi antiabbandono, necessari per il trasporto di bambini con età inferiore ai 4 anni. L'obbligo è entrato in vigore a Novembre dello scorso anno e prevede multe fino a 333 Euro.

In base a quanto stabilito dall'articolo 172 del Nuovo Codice della Strada, sono previste sanzioni da 83 a 333 Euro, ridotte rispettivamente a 58 e 100 Euro se si sceglie di pagarle entro cinque giorni. A ciò si aggiunge anche la sottrazione di 5 punti dalla patente, ma per i recidivi che commettono due infrazioni in due anni le autorità possono scegliere di sospendere la patente da un minimo di 15 giorni ad un massimo di due mesi.

Già da qualche settimana sul web sono disponibili in vendita tantissimi dispositivi abbandono, che non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità alle norme rilasciato dal produttore.

Il Ministero dei Trasporti ha inoltre attivato un bonus da 30 Euro, che si può richiedere attraverso il sito web dedicato da coloro che hanno già effettuato la spesa. Il rimborso sarà valido fino al 20 Aprile ed al momento della richiesta bisognerà inserire lo scontrino fiscale o fattura che accerti la transazione. La procedura può essere completata attraverso il sistema SPID.