Sedicenne alla guida della Tesla Model S Plaid tamponato per sbaglio dal SUV della polizia

Tesla è diventato un marchio virale in tutti sensi, tanto che in rete non è raro imbattersi in compilation di video dedicati agli immancabili incidenti che vedono coinvolte le vetture di Palo Alto. Dopo aver visto il filmato del Tesla Autopilot capace di salvare una vita, questa volta la vittima dell’incidente è una Tesla Model S Plaid.

Il filmato di Wham Baam Teslacam si apre infatti con uno dei più classici incidenti che possano succedere - fortunatamente senza gravi danni - ma la cosa curiosa è che in questo caso l’origine del crash è la polizia. Le telecamere presenti sulla Tesla hanno registrato un SUV della polizia che procedeva di gran carriera dietro alla Model S, con tanto di lampeggianti accesi, nonostante la sirena non fosse attiva.

Dalle immagini si evince come il poliziotto fosse alla ricerca di uno spiraglio per farsi strada, ma il traffico di fronte ha rallentato di colpo: il conducente della Model S Plaid è riuscito a fermarsi in tempo, ma il SUV che nel frattempo si era accodato era troppo vicino per accorgersi del tutto, ed è finito dritto contro il retrotreno della vettura elettrica, rimasto severamente danneggiato dalla botta ricevuta.

Il conducente alla guida della Tesla si chiama Hugo, un ragazzino di 16 anni fresco di patente, che da pochi mesi poteva finalmente godersi la sua vettura - sorvoliamo sul sedicenne alla guida di una vettura da oltre 1000 CV - ma adesso è costretto ad aspettare la risposta dell’assicurazione, che deve ancora comunicargli il costo e le tempistiche di riparazione del danno. Il poliziotto invece si è preso subito la colpa dell’incidente.

