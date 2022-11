La sedia da ufficio elettrica di Volkswagen ha un sistema d'infotainment e tocca i 20 km/h

Volkswagen diventerà un brand full electric già dal 2023, e questa apertura all’elettrico è così trascinante che la divisone VW Commercial Vehicles in Norvegia ha pensato bene di creare un prodotto decisamente fuori dalle righe ma originalissimo: una sedia da ufficio elettrica che integra le features di un’automobile.

La sedia è un’esemplare unico che resterà tale, ed è infatti provvista di luci a LED anteriori e posteriori ispirate ai modelli della serie ID (guardate il VW ID. Buzz alle prese con la sfida dei 1000 km), con tanto di indicatori di direzione, sensori di parcheggio, seduta riscaldata e addirittura un sistema d’infotainment completo.

Viene mossa da un motore elettrico che prende energia da una batteria rimovibile che le permette un’autonomia di 12 km e una velocità massima di 20 km/h (solo noi stiamo pensando a delle gare tra i corridoi dell’ufficio in pausa pranzo?), motivo per cui la sedia è dotata anche di cintura di sicurezza.

Le ruote sono in alluminio e simulano il design dei cerchioni Volkswagen, mentre le luci LED che girano attorno ai braccioli offrono anche una “Party Mode” con diversi colori a disposizione. Sul poggiabraccio destro è presente un pannello di controllo con vari switch per l’accensione delle varie features, mentre su quello sinistro c’è un display touchscreen per il sistema d’infotainment che integra i comandi audio e la vista di una telecamera posteriore durante le manovre.

Infine non manca anche una porta USB per ricaricare i propri device, mentre alle spalle dello schienale c’è un pratico vano portaoggetti ispirato alle tasche che troviamo di solito dietro alla prima fila di sedili, ma all’occorrenza si può collegare anche un piccolo “rimorchio” se è richiesto dello spazio di stoccaggio maggiore.