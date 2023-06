Sedersi con i piedi sul cruscotto è da evitare: ecco cosa si rischia in caso di incidente

Capita spesso e volentieri di vedere i passeggeri delle auto seduti vicino al conducente, con i piedi appoggiati sul cruscotto. Si tratta di una seduta che potrebbe risultare comoda per i lunghi viaggi ma che è assolutamente da evitare in quanto estremamente pericolosa.

Se non possedete una Toyota Tacoma e quindi non potete godere dei suoi sedili rivoluzionari, dovrete cercare di resistere dalla tentazione di accomodare i piedi sul cruscotto e il parabrezza durante i lunghi viaggi.

Il motivo ve lo spiega l'ADAC, l'automobile club tedesco (l'equivalente del nostro ACI), e riguarda eventuali incidenti nel caso in cui foste posizionati in quella maniera. Attraverso un crash test effettuato a 64 km/h, quindi ad una velocità ben ridotta rispetto a quella che ad esempio si tiene normalmente in autostrada (dove la prassi dei piedi è più in voga), è emerso che l'airbag, che dovrebbe proteggere in caso di urto, aumenta invece il rischio di lesioni.

Qualora dovesse attivarsi spingerebbe le gambe verso l'alto, ed inoltre, la posizione seduta in maniera reclinata rischia di esporre maggiormente la parte superiore del corpo. In sostanza la testa, a seguito dell'energia causata da una decelerazione improvvisa, andrebbe a scontrarsi con le proprie ginocchia o gli stinchi, con tutto ciò che potrebbe conseguirne.

Ma non finisce qui perchè sempre la testa, come detto sopra, risulta essere molto più esposta in quanto non protetta dal poggiatesta. "Dalle ricerchi sugli incidenti – dice l'ADAC a riguardo - scopriamo che la testa e il collo sono così fortemente sollecitati che le lesioni spinali sono spesso fatali".

Di conseguenza sedersi in quel modo in caso di incidente potrebbe costare la vita, cosa invece che potrebbe non accadere in caso di seduta corretta. Ovviamente siete liberi di sedervi come vi pare, ma sappiate del rischio che correte in caso aveste voglia di appoggiare i pedi sul cruscotto: forse meglio evitare di farlo da ora in avanti, anche perchè gli incidenti in autostrada in Italia non sono da sottovalutare, tra l'altro più alti rispetto alla Germania dove non vi è alcun limite di velocità in molte tratte.