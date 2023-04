Secondo un recente studio, Tesla è il brand con il maggiori numero di richiami

Secondo un recente studio svolto da iSeeCars è emerso che Tesla occupa quattro posizioni nella Top 5 dei modelli più richiamati, assieme alla Porsche Panamera. Al contrario, i modelli Lexus, Toyota e Mercedes-Benz sarebbero quelli meno interessati ad una problematica di questo genere.

Per giungere a tali conclusioni, iSeeCars si è avvalsa dei dati forniti dalla National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA), tenendo conto di tutti i richiami pervenuti dal 2014 al 2023. Successivamente hanno utilizzato i dati trovati per capire quali modelli attualmente sul mercato dovranno fronteggiare il maggior numero di richiami durante un ciclo di vita ipotizzato in 30 anni.

A tal proposito, Karl Brauer, Executive Analyst di iSeeCars ha affermato: “‌Esaminare i dati di richiamo di NHTSA ha confermato un ampio spettro di attività di richiamo tra i modelli più e meno richiamati. Si prevede che un'auto come la Lexus NX 300h o la Nissan 370Z subirà meno di un richiamo nell'arco di 30 anni. Al contrario, si prevede che le auto più richiamate, inclusi tutti e quattro i modelli Tesla, una Porsche e due Volkswagen, avranno tra i 20 e i 62 richiami”. E ricordiamo che di recente è stato richiamato anche il Tesla Semi per un problema al freno di stazionamento.

Ad ogni modo, nella classifica dei maggior richiami infatti leggiamo che al primo posto c’è la Tesla Model Y con 62,4 richiami attesi, seguita da Porsche Panamera con 61,8, Tesla Model 3 con 56,8, Tesla Model X con 27,3 e Tesla Model S con 26,4. Nella Top 5 delle vetture che avranno meno richiami troviamo invece Mini Convertible (a proposito, guardate il look definitivo della nuova Mini Countryman 2024), Lexus NX 300h, Lincoln MKZ Hybrid, Mercedes-Benz CLA e Lexus RX 450h.