Secondo uno studio la produzione di batterie per EV genera meno CO2 di quanto si pensi

Quando si parla di abbattere l'immissione di CO2 proveniente dal settore automobilistico si discute ovviamente di auto elettriche contro tradizionali, di elettroni contro combustione e quasi sempre di Tesla contro tutti gli altri.

I detrattori della casa automobilistica californiana puntano il dito contro l'inquinamento derivante dall'assemblaggio di batterie per le EV, ma a quanto pare uno studio recente ridimensiona l'impatto sull'ambiente di tale tecnologia. Secondo il IVL Swedish Environmental Research Institute, infatti, la produzione di batterie non ha un impatto ambientale così rilevante.

Lo stesso istituto di ricerca condusse un altro studio nel 2017, che rendeva responsabili gli ioni di litio di un enorme aumento di CO2 nell'atmosfera, rendendo inutili le auto elettriche nella risoluzione del problema del surriscaldamento globale. I dati parlavano di una cifra tra i 150 e i 200 kg di CO2 per kWh di capienza, ma il recente aggiornamento riduce sensibilmente questi numeri, spiegando che si attestano tra i 61 e i 106 kg di CO2 per kWh.

Erik Emilsson, ricercatore presso IVL, ha affermato che "le emissioni sono adesso inferiori per il fatto che gli stabilimenti per la produzione di batterie sono stati ingranditi, e lavorano alla massima capacità, il che li rende più efficienti per unità di prodotto. Abbiamo anche preso in considerazione la possibilità di usare l'elettricità, virtualmente fossil-free, in molti stadi della produzione."

Quindi secondo IVL i numeri potrebbero ridursi ulteriormente con un avanzamento tecnologico e con nuove tecniche di produzione. Non dimentichiamo ad esempio che i Tesla Supercharger e altre colonnine per la ricarica di EV fanno ancora in gran parte affidamento sulle risorse non rinnovabili per l'approvvigionamento di elettricità. Elon Musk, CEO di Tesla, ha di recente affermato di voler risolver il problema nel più breve tempo possibile, aggiungendo pannelli solari alle stazioni Supercharger (date un'occhiata al tweet in fondo alla pagina).

Anche Bugatti, nonostante le recenti affermazioni neghino un passaggio alle EV, sembra impegnarsi in favore del clima, e lo fa piantando oltre 4.000 alberi.