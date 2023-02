Secondo Porsche la modalità One Pedal sulle elettriche non è poi così efficiente...

Auto elettriche e termiche sono formalmente molto simili, entrambe le alimentazioni ci portano da un punto A a un punto B, tuttavia la tecnologia è diversa e c’è una feature che solo le BEV possono garantire: la modalità One Pedal per guidare con un solo pedale. Ebbene questa caratteristica sarebbe poco efficiente secondo un colosso come Porsche.

Noi che proviamo decine di nuove auto elettriche ogni anno siamo letteralmente innamorati della modalità One Pedal, che ci permette di recuperare energia in fase di decelerazione e di consumare pochissimo le pastiglie dei freni. Quando le elettriche non ci offrono questa possibilità, pensiamo alla nuova Renault Mégane E-Tech Electric che abbiamo guidato per due settimane, oppure alla muscolosa SKODA Enyaq Coupé RS iV provata di recente, tendiamo a considerare la mancanza un piccolo “handicap”. Porsche però non è dello stesso avviso, o almeno non completamente…

Il colosso tedesco, che negli anni passati ha lanciato la Taycan elettrica e sta lavorando a nuovi modelli BEV, pensa che sfruttare la modalità One Pedal siamo meno efficiente del veleggio, almeno sul lungo periodo. Secondo Martin Reichenecker, Senior Manager Chassis Testing di Porsche Engineering, in fase di veleggio il motore elettrico si disattiva completamente per ridurre al massimo l’attrito, in questo modo la vettura può continuare a viaggiare senza utilizzare energia. Questo processo sarebbe quello più “naturale” per aumentare l’efficienza a bordo di un veicolo elettrico: “Il veleggio mantiene l’energia cinetica all’interno del veicolo, mentre la frenata rigenerativa la spedisce all’interno della batteria e questo processo raddoppia le perdite”.

Nonostante questo, Porsche offre la modalità One Pedal sulla Taycan e continuerà a proporla anche sui nuovi modelli elettrici, pensiamo principalmente al nuovo Macan EV visto nel primo video ufficiale. Teoricamente parlando, non possiamo che essere d’accordo con Reichenecker, anche se bisognerebbe differenziare l’utilizzo urbano da quello extraurbano e autostradale: all’aumentare della velocità, una frenata rigenerativa molto “spinta” è ovviamente meno efficiente del veleggio, in città invece l’esperienza a un solo pedale è fenomenale. Ciò che infatti dovrebbero fare i produttori - e molti già lo fanno - è consentire all’utente di modificare velocemente l’intensità della frenata rigenerativa, così da sfruttare al massimo le potenzialità della vettura in ogni situazione. Diversi modelli poi hanno ottime modalità automatiche che riducono la resistenza del motore al di sopra dei 70-80 km/h in favore del veleggio. Magari per chi proviene dal mondo termico non è un funzionamento che si comprende nell’immediato ma basta un po’ di pratica…