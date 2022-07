Secondo Porsche a breve il guadagno derivante dalle auto EV supererà quello delle termiche

Il mondo dell’auto è in perenne cambiamento, ma è innegabile che negli ultimi sta avvenendo una vera e propria rivoluzione, che si concluderà nel 2035 quando si potranno vendere soltanto auto elettriche. Secondo Porsche però, i profitti che deriveranno dalla vendita di auto EV saranno superiori a quelli delle auto termiche molto prima di allora.

In occasione delle giornata dedicata al report del mercato dell’azienda, il direttore finanziario di Porsche, Lutz Meschke, ha infatti affermato che in circa due anni si arriverà alla parità tra i margini di profitto delle auto elettriche e quelli delle auto a motore termico, mentre in cinque anni i guadagni derivanti dalle EV saranno proprio superiori, perché le persone saranno più abituate a questo tipo di vetture e saranno più invogliate a spendere per la nuova tecnologia.

Inoltre, secondo le previsioni della casa di Zuffenhausen, entro il 2030 circa la metà delle auto di segmento di lusso saranno elettriche, e per questo cercherà di essere pronta con l’obiettivo di vendere l’80% di vetture elettriche entro il 2031. Il CEO di Porsche Oliver Blume, ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è espandere selettivamente i segmenti a più alto margine e sfruttare le opportunità di prezzo dei veicoli elettrici”, con l’obiettivo di avere un profitto del 20% rispetto al 16% dello scorso anno.

Ciò nonostante, il modello più redditizio per la casa di Zuffenhausen continua ad essere la “macchina del tempo” 911, almeno per il momento, ma ricordiamo che Porsche è pronta d aggiornare la Taycan per il 2023, a cui seguirà anche la Porsche Macan EV, sebbene possa subire qualche ritardo causato dai problemi di sviluppo software del Gruppo Volkswagen.