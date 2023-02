Secondo Mazda le auto elettriche con tanta autonomia non hanno futuro

Mentre in Europa la Mazda MX-30 è riuscita a vendere oltre 1.000 unità, negli USA l’elettrica giapponese non ha avuto gran fortuna a causa della sua autonomia limitata. Ma le auto elettriche con tanta autonomia hanno davvero un futuro? Secondo il CEO di Mazda USA non ce l’hanno...

Jeffrey Guyton, CEO di Mazda USA, ha detto chiaramente che - secondo lui ovviamente - le auto elettriche con tantissima autonomia non avranno molto spazio in futuro. Il manager sa benissimo quali siano le percorrenze medie di un normale cittadino e che pochissimi utenti useranno di frequente la loro intera autonomia. La gente, che solitamente viene assalita dall’ansia della ricarica, spera che le elettriche possano avere almeno 480 km di range, questo però secondo il CEO di Mazda USA non è sostenibile.

Guyton pensa che l’ansia da ricarica esiste solo in chi non ha mai posseduto un’elettrica, dopo l’acquisto questa scompare poiché chi può ricaricare a casa si accorge come possa percorrere un sacco di chilometri durante il giorno senza mai rischiare di rimanere senza energia (noi aggiungiamo anche che è possibile acquistare un’elettrica anche senza avere una wallbox casalinga). E per i lunghi viaggi? L’infrastruttura di ricarica continuerà a espandersi, dunque anche su questo fronte potremo partire senza problemi con la nostra elettrica, di certo troveremo una colonnina lungo il tragitto oppure presso la nostra destinazione.

Concludendo, per Jeffrey Guyton sul lungo periodo non è sostenibile creare pesanti vetture da 560 km di autonomia quando un pendolare ne percorre molti meno quotidianamente. Produrre batterie così grandi potrebbe porre anche seri problemi ambientali, materie prime scarseggianti e così via… Il rischio è che gli automobilisti possano tornare alle Plug-in Hybrid, e dunque utilizzare elettricità e benzina insieme, o passare addirittura alle ibride senza cavo di ricarica. Ricordiamo che la Mazda MX-30 originale ha un’autonomia reale di circa 170 km (due settimane con la Mazda MX-30), Mazda però ha intenzione di lanciare anche una versione Plug-in Hybrid con motore rotativo - che permette il funzionamento del motore elettrico per tutto il tempo di marcia.

Cosa farà dunque Mazda nel prossimo futuro? Difficilmente realizzerà pesanti auto con batterie da 100 kWh, al contrario punterà a EV più compatti e leggeri. Il nodo della questione è: la maggior parte delle persone non avrà bisogno di grandi batterie per muoversi quotidianamente, inoltre con le infrastrutture di ricarica sempre più veloci l’esperienza di viaggiare in elettrico sarà molto simile a quella di una qualsiasi vettura a benzina. Siete d’accordo con il CEO di Mazda USA?