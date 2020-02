Secondo Max Verstappen la Aston Martin Valkyrie sarà completamente "folle"

Aston Martin ha voluto portare a Silverstone i piloti di Formula 1 Max Verstappen e Alex Albon, per farli salire a bordo della sua ultima pazza creazione: la Aston Martin Valkyrie.

Un paio di mesi fa il bolide inglese dal ruggente V12 era già stato testato sul tracciato inglese, ma vederlo tra le mani di campioni della Formula 1 fa un altro effetto. Aston ha dato a entrambi del tempo al volante della Valkyrie VP1, il primo prototipo di verifica già debuttato in pubblico mesi fa, ma a questo si sono aggiunte le varianti VP2 e VP3, che hanno potuto farsi ammirare per la prima volta in assoluto.

Verstappen e Albon hanno quindi fornito il loro prezioso feedback a Chris Goodwin, Expert Test Driver in Aston Martin, e anche i team di ingegneri di Aston e Red Bull, entrambi al lavoro sul progetto della hypercar. Questa sarà mossa da un V12 aspirato da 6,5 litri e sviluppato da Cosworth, il quale è in grado di raggiungere gli 11.200 giri e produrre ben 1.000 cavalli di potenza e 740 Nm di coppia. Tali numeri rendono questo motore il più potente in circolazione tra quelli che non fanno uso di turbo, ma alla Valkyrie non basta, poiché farà anche uso di un motore elettrico e di una batteria per aggiungere ulteriori 160 cavalli e 280 Nm.

Ecco le parole di Max Verstappen al riguardo:"Ovviamente è ancora in fase di sviluppo, ma si può già avvertire il ritmo che, comparato ad un'auto normale...è parecchio differente. La Aston Martin Valkyrie e i suoi livelli di carico aerodinamico sono incredibili, e ha un look super aggressivo. Mi sono divertito tantissimo."

Aston ha in mente di costruire un totale di otto prototipi di verifica della Valkyrie, e ognuno di essi dovrà affrontare una serie di intessi programmi di test, prima che le versioni finali saranno messe tra le mani dei consumatori nella corso della seconda metà di quest'anno. Nel frattempo potete godervi un giretto dentro e fuori dall'abitacolo grazie a un video pubblicato non molto tempo fa su YouTube, e che aveva anticipato