Secondo Hagerty, la Renault 4 acquista sempre più valore: riscopriamo il mito francese

Il mercato dell'usato sta decollando a causa della mancanza di chip, ma certe vetture hanno prezzi incredibili per ciò che rappresentano, e diventano pezzi da collezione. Alcune sono conosciute per la velocità, altre per l’esclusività, e altre per aver lasciato un segno nella storia. La Renault 4 non è veloce né esclusiva, ma è diventata un’icona.

E questo aspetto è saltato subito all’occhio di Hagerty, il più grande fornitore al mondo di assicurazioni speciali per veicoli classici che ogni anno redige la lista di vetture che mostra una continua crescita di valore. Carfection sta testando ognuna delle auto che compare nella lista 2022, e tra le tante c’è proprio la Renault 4, una vettura tutt’altro che esclusiva, ma che negli ultimi anni sta aumentando il suo valore in maniera significativa. Qual è quindi il segreto che si nasconde dietro al suo successo?

Il giornalista Henry Catchpole, assieme a John Mayhead di Hagerty, ci spiegano che la fama della Renault 4 è dovuta alla sua stessa natura. La casa francese la costruì a partire dal 1961 con l’obiettivo di dare alla luce un’auto che diventasse come i ‘blue jeans’, adatti ad ogni situazione e presenti in tutto il mondo. Da quel momento divenne la prima hatchback prodotta in grande serie, con 8 milioni di esemplari prodotti nei suoi 33 anni di vita, che fecero il loro debutto sul mercato di ogni parte del pianeta, potendo vantare anche la partecipazione in numerose competizioni, tra le quali svetta la prestigiosa Parigi-Dakar.

Secondo John Mayhead la Renault 4 va tenuta d’occhio, perché nonostante ce ne siano ancora un bel po’ in giro, spesso in ottime condizioni, il loro valore sta aumentando velocemente. Dati alla mano, risulta che nel Regno Unito il prezzo della vettura può oscillare tra le 2800 e le 8400 sterline (rispettivamente circa 3350 e 10000 euro al cambio attuale) a seconda delle condizioni, ma quel che salta all’occhio è l’aumento di questo valore che negli ultimi due anni è salito del 40%. Inoltre fa notare che, nel corso del 2021, sono stati venduti tre esemplari con un prezzo ben superiore a 10000 sterline (circa 12000 euro).

Secondo l’esperto, l’auto ha iniziato ad essere vista come un oggetto da collezione dopo il mese di settembre 2020, quando Artcurial riuscì a vendere un’edizione speciale per oltre 50.000 euro. Questo evento ha riacceso l’interesse dei collezionisti, che hanno riscoperto il valore storico di questa vettura, che da quel momento ha cominciato a riprendere valore senza sosta.

E nonostante una potenza di soli 30 CV, Henry Catchpole si è divertito alla guida della Renault 4, grazie ad un peso piuma che oscillava tra i 600 e i 750 kg a seconda della versione, e un assetto incredibilmente morbido e caratterizzato da un evidente rollio in curva. Senza dimenticare il particolare cambio manuale a 4 marce con la leva orizzontale che spuntava direttamente dal cruscotto.

Queste le parole di Henry: “Mi piace guidarla. Ad essere sincero, non ho mai avuto la Citroen 2CV, ma una Renault 4? La adoro. Lo adoro assolutamente! Tra tutte le auto [presenti nella Hagerty Bull Market List 2022], penso che questa potrebbe essere la mia preferita. Posso immaginare di andare in giro con una di queste quando sarà vecchio”.

E mentre la vettura originale aumenta il suo valore, non dobbiamo scordare che la Renault 4 potrebbe tornare sottoforma di auto EV in un prossimo futuro.