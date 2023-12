Secondo GM Apple CarPlay e Android Auto sono pericolosi alla guida

La sicurezza a bordo auto è sempre al primo posto, ma a volte rischia di generare un polverone di polemiche infinite, come in questo caso. GM, ovvero General Motors, afferma: "Apple CarPlay e Android Auto sono pericolosi alla guida", ed elenca le (sue) motivazioni.

A parlare in questo caso è Tim Babbitt, ovvero il capo della produzione per l'infotainment del gruppo automobilistico americano, il quale punta il dito contro i due maggiori sistemi utilizzati nelle vetture oggigiorno, accusandoli di essere poco sicuri. Questi infatti, stando alle parole di Babbitt, a quanto pare aumenterebbero il rischio di incidenti, portando l'automobilista a distrarsi più facilmente.

Ma cos'è che non andrebbe in Apple CarPlay e Android Auto (ecco come Android Auto diventa wireless con il Motorola MA1)? Continui blocchi di sistema e del display, frequenti bug e numerose disconnessioni sarebbero (sempre secondo il capo dell'infotainment di GM) i gravi problemi dei due protocolli. In genere si parla addirittura di difetti che sembrerebbero essere irreparabili, anche dagli stessi brand produttori.

Inutile dire che le dichiarazioni di Babbitt hanno alimentato l'incendio delle polemiche appiccato dalla stessa General Motors solamente qualche mese fa, vale a dire quando, ancora prima di denunciare i vari problemi, aveva annunciato di volersi allontanare da questi due sistemi integrati per adottare così, a partire dalla Chevrolet Blazer (come riportato da Quattroruote), sulla nuova tecnologia basata su una piattaforma software Ultifi.

Nonostante le novità di Apple CarPlay con iOS 17, dunque, GM ha sempre più intenzione di girare le spalle ai due sistemi di infotainment. La ragione di fondo sarebbe che tutti i problemi prima descritti, porterebbero l'automobilista di turno a distrarsi dalla strada, concentrandosi sul proprio smartphone.

General Motors ha cercato poi di gettare acqua sul fuoco attraverso un comunicato che recita: "Volevamo chiarire i commenti su Apple CarPlay e Android Auto, le nostre parole sono state travisate", ma le polemiche ormai sono partite...