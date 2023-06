Tesla domina l'elettrico ma con gli EV ancora non si guadagna: parola di GM

Ogni costruttore guarda e cura il proprio orticello, ma ovviamente non è sbagliato dare uno sguardo a quello che fanno i concorrenti, e parlando di mercato di auto elettriche è difficile non accorgersi dell’operato di Tesla. Il CEO di GM di solito non rilascia dichiarazioni in tal senso, ma ha espresso un suo parere, anche sul futuro del mercato.

Durante una conferenza di Sanford Bernstein, Mary Barra, la CEO di General Motors, ha dichiarato che al momento è evidente che il mercato delle auto elettriche è nelle mani di Tesla - ma ricordiamo che ci sono competitor cinesi che non le sono distanti - ma si è anche espressa su alcune tematiche future.

Nello specifico parliamo delle vetture elettriche per la massa, ovvero le auto elettriche “economiche” che molti costruttori stanno mettendo a punto, ma anche quei modelli che rientrano in una fascia di prezzo compresa tra i 30 e i 40 mila dollari: secondo il CEO di GM, queste vetture EV "di massa" non offriranno un profitto ragionevole almeno per i prossimi dieci anni, e questo si scontra con le recenti affermazioni di Tesla, secondo la quale la prossima Model 2 verrà offerta a buon prezzo e sarà capace di generare guadagno.

Quale linea strategica sarà vincente? Per il momento le scelte fatte da Tesla sembrano pagare, e da qui ai prossimi dieci anni è difficile fare previsioni a riguardo, ma di certo General Motors dovrà rimboccarsi le maniche, dato che per il momento le sue uniche elettriche in commercio sono la GMC Hummer EV (a proposito, ricaricare un Hummer EV costa uno sproposito) e la Cadillac Lyriq.