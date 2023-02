Secondo il capo delle operazioni Volvo, nel futuro del brand potrebbe esserci una sportiva

Volvo presenterà la nuova EX30 a giugno, e andrà così ad affiancarsi al SUV più grande della gamma, l’EX90, ma ai piani alti dell’azienda sanno che avere una gamma diversificata può dare ulteriore interesse al brand, dunque chissà che non possa esserci posto per una sportiva col badge Volvo.

Il segmento dei SUV è quello più proficuo al momento (secondo il CEO di Citroen i SUV sono destinati a sparire con l’avvento dell’elettrico), e infatti Volvo ha intenzione di curare al meglio questa tipologia di veicoli, ma più avanti hanno giù annunciato l’arrivo di berline e station wagon. Una recente intervista rilasciata da Bjorn Annwall, Chief Operating Officier di Volvo, ai microfoni del magazine australiano Car Sales, suggerisce però, che potrebbe arrivare anche una sportiva.

"Ogni marchio automobilistico ha bisogno di un po' di pepe che aiuti a spingere i confini di ciò che l'auto è veramente, e penso che anche Volvo dovrebbe avere quei prodotti automobilistici complementari”, e quando gli hanno chiesto se la casa fosse interessata a proporre una sportiva in gamma, Annwall ha risposto con un semplice “Stay tuned”, lasciando quindi più che una porta aperta sull’argomento.

Anche il manager del design estetico di Volvo, Orjan Sterner, ha dichiarato quanto sia interessante lavorare su vetture coupé e sportive in genere, ma ovviamente bisogna tenere d’occhio i profitti e valutare se vale la pena operare in quella direzione, dunque per il momento è certo che la casa svedese si concentrerà sull’elettrificazione e sui segmenti “che tirano”, ma in futuro potrebbero esserci sorprese.

E prima di lasciarvi vi ricordiamo che Volvo sarebbe al lavoro su un van EV per il mercato cinese basato sulla Zeekr 009.