Secondo BYD la guida totalmente autonoma è impossibile da realizzare

Nonostante i grandi sforzi di aziende come Tesla, Amazon e Waymo (Google), una guida completamente autonoma senza conducente è ancora lontana dalla realtà, sono ancora troppe le variabili. Addirittura secondo BYD è impossibile sviluppare una vera guida autonoma.

Secondo il più grande produttore di veicoli elettrici in Cina, una guida completamente autonoma è "praticamente impossibile". Non tanto per le possibilità tecnologiche ma sul fronte legale. A parlare è stato in particolare Li Yunfei, portavoce di BYD, che al Salone dell'Automobile di Shanghai 2023 ha detto ai giornalisti che "la guida completamente autonoma è probabilmente una chimera. In caso di incidente sarebbe troppo difficile risalire al vero colpevole con delle auto a guida autonoma coinvolte".

Li Yunfei avrebbe detto alla CNBC, tradotto dal mandarino: "Pensiamo che la tecnologia di guida autonoma del tutto separata dall'uomo sia davvero lontana, praticamente impossibile da realizzare". Ha poi aggiunto, senza mai fare il nome di Tesla o di altre aziende tech: "Molte aziende stanno investendo denaro nello sviluppo della guida totalmente autonoma, dopo tanti anni di sforzi però capiranno che questa strada non porterà mai da nessuna parte". Parole molto dure dunque nei confronti della guida autonoma, che in Cina è pesantemente regolata.

Nel Paese vendere auto a guida completamente autonoma al pubblico è ancora vietato, tuttavia qualche azienda è riuscita a ottenere i permessi necessari per poter far funzionare flotte di robotaxi nelle città di Pechino, Shanghai e altri centri. Nel resto del mondo più o meno sta accadendo lo stesso: negli USA aziende come Waymo hanno flotte di robotaxi in via sperimentale, un'auto senza conducente è anche stata fermata dalla polizia e c'è stato qualche problema... in Europa invece Mercedes-Benz è riuscita a vendere la Guida Autonoma di Livello 3, da usare però solo in determinate condizioni. BYD dovrà ora riuscire a convincere Elon Musk, che da anni sta sviluppando la sua Guida Autonoma Cittadina in grado di funzionare anche nel traffico. Solo il tempo ci dirà chi avrà ragione...