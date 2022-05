Secondo BMW i grossi schermi all'interno dell'abitacolo si estingueranno

Negli ultimi tempi le auto stanno diventando sempre più tecnologiche ed avanzate, e all’interno degli abitacoli stiamo vedendo sistemi d’infotainment sempre più prestanti e ricchi di funzioni, che girano su schermi via via più grandi. E a tal proposito, secondo alcuni importanti costruttori, i display “enormi” tanto in voga si estingueranno.

E certe ipotesi fanno ancor più scalpore se arrivano in primo luogo da BMW, che sulle recenti Serie 7 ed i7 monta il Theater Screen 8K da 31 pollici di fronte ai sedili posteriori. Un altro esempio di schermo particolarmente vasto è l’MBUX Hyperscreen di Mercedes, che unisce tre display sotto un’unico vetro che si estende dal cruscotto del guidatore fino alla portiera del passeggero.

Ebbene, sembra che questa tendenza sia destinata a scomparire, e forse l’apice delle dimensioni si è raggiunto proprio in questo periodo, come si evince da una live stream organizzata da Car Design News, dove hanno partecipato i capi del design di BMW, Automobili Pininfarina, Italdesign, ELeather e Polestar.

Un utente ha dunque chiesto se in futuro schermi di grandi dimensioni e UX sempre più avanzate saranno sinonimo di lusso nel mercato automobilistico, chiedendo inoltre se le dimensioni aumenteranno ancora. Ebbene, la risposta di Matthias Junghanns, capo del design degli interni di BMW, è stata spiazzante: “È uno schermo grande che conta di più? Sono convinto che gli schermi enormi diventeranno storia prima o poi. Le auto saranno più intelligenti e le interfacce utente appariranno quando ce n’è bisogno e quando è richiesto dall’utente”.

Conny Blommé, manager del design degli interni di Polestar, appoggia tale affermazione, e aggiunge: “Tutto ha il suo apice, e probabilmente lo hanno gli schermi. La maggior parte delle volte, viaggi in macchina e ti godi la vista più di quanto ti piacciano gli schermi”.

A questo punto passiamo la parola a voi. Qual’è il vostro pensiero sull’argomento? Secondo voi vedremo la scalata verso schermi sempre più grandi finirà? Meglio uno schermo grande, o piuttosto una UI e una UX ben fatte? Fatecelo sapere nei box dedicato ai commenti.