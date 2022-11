Secondo BMW conviene tenere la propria auto anziché acquistarne una nuova

La gamma proposta da BMW è colossale e offre vetture in ogni segmento e per ogni tipologia di cliente, ma ciò non significa che i consumatori debbano avere l’ultimo modello ad ogni costo. Secondo il capo della sostenibilità di BMW, Monika Dernai, mantenere in buono stato la propria auto usata potrebbe essere la scelta giusta in termini ambientali.

Di recente Monika Dernai ha toccato l’argomento durante un convegno tenutosi a Londra sulle possibili mosse da intraprendere per far si che l’industria automobilistica riduca sensibilmente l’impatto sull’ambiente e lo spreco, e in questa circostanza il capo della sostenibilità della casa bavarese ha espresso il suo giudizio, sottolineando che mantenere in ottime condizioni la propria auto usata potrebbe essere la soluzione migliore, magari aggiornandola con nuovi componenti a lei dedicati così da non dover comprare una nuova vettura, con tutto quello che ne consegue in termini di emissioni e utilizzo di materie prime (nel frattempo BMW ha annunciato che investirà 1.7 miliardi di dollari sulle celle per le batterie).

“Dobbiamo davvero pensare a prolungare la vita delle auto; non avere un mercato di auto usate in cui vendersi auto a vicenda, ma forse prendere un'auto e prolungarne la durata", ha detto Dernai. “L'idea potrebbe essere quella di rinfrescare gli interni. Abbiamo bisogno di nuove competenze nell'aftermarket e nel progettare auto in modo che il sedile possa essere rimosso e possa essere sostituito con un nuovo sedile, quindi è un'auto usata che sembra un'auto nuova”.

L’idea della Dernai è certamente controproducente per molte case costruttrici, ma allo stesso tempo potrebbe essere una valida alternativa da affiancare alla normale vendita di nuovi modelli, anche perché il mercato dell’aftermarket è da sempre molto vivo, e l’aggiunta di componenti della casa originale sarebbe un’opzione in più. E a proposito di nuovi modelli bavaresi, vi ricordiamo che BMW ha presentato ufficialmente la 3.0 CSL, un’edizione limitata basata sulla M4 CSL.