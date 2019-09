Secondo il 42% degli americani le auto elettriche vanno a... benzina

No, agli americani non è ancora esattamente chiaro come funzionino le auto elettriche. Nel senso che ad una parte rilevante della popolazione mancano proprio le basi più banali. Ad esempio molti di loro non sanno che le auto elettriche vanno a... beh, energia e non benzina.

Il dato ci arriva direttamente da Ford, che ha commissionato uno studio globale di cui vi avevamo già parlato qui. Ted Cannis ha commentato con un post su Medium le diverse informazioni sulla percezione che le persone in giro per il mondo hanno degli EV.

Cannis ha sottolineato, con un misto di sconforto e divertimento, come a moltissimi americani sfuggisse la definizione elettrica. A pensare che le auto elettriche come le Tesla vadano a benzina non solo il 10% degli americani, ma nemmeno un 30%. No, sono più di 4 americani su 10. Un dato a dir poco deprimente.

Ford ha già spiegato che per rendere possibile il successo delle auto elettriche, e quindi uno switch completo dell'automotive da combustione termica ad energia elettrica, è fondamentale prima portare avanti una campagna educativa.

L'indagine è stata portata avanti da Ford come preludio alla presentazione del SUV Mach-E che dovrebbe avvenire nel 2020. Dall'indagine emerge anche che molti consumatori americani guardano con diffidenza all'autonomia delle elettriche, che viene percepita come troppo limitata. Motivo per cui la Ford Mach-E potrà percorrere 600Km con una singola carica.