Questa è la seconda Tesla mai prodotta: vale una fortuna ed appartiene al 'nemico' di Musk

La seconda Tesla mai prodotta è naturalmente una Roadster ed ha una storia alquanto particolare. La stessa appartiene infatti al cofondatore dell'azienda automobilistica elettrica più famosa al mondo, leggasi l'ex CEO del marchio Martin Eberhard.

Negli scorsi giorni il co-fondatore di Tesla ha 'disprezzato' la guida autonoma spiegando a suo modo di vedere quanto sia pericolosa, e in queste ore è invece salito alla ribalta delle cronache proprio per il suo garage. Intervistato da Insider Martin Eberhard ha spiegato: "Guido la mia Roadster ininterrottamente da quando l'ho acquistata".

La particolarità della vettura posseduta dall'ex cofondatore di Tesla è che la stessa è la seconda mai prodotta in assoluto, sfornata nel lontano 2008, quindi esattamente 15 anni fa, ed è stata verniciata con dei colori personalizzati, per differenziarla dalle altre e riconoscerla come il veicolo “per il fondatore dell'azienda".

In seguito Eberhard ha deciso di acquistare un'altra Roadster e di mettere “sotto chiave” la numero 2, in garage sotto un telone protettivo. "Se la vendessi probabilmente farei dei bei soldi, ma non la venderò", ha detto ancora l'imprenditore "Mio figlio ha l'intenzione di ereditarla da me".

La prima Tesla è un'auto senza dubbio particolare, costruita su un telaio di una Lotus Elise; è una piccola sportiva due posti con una batteria elettrica in grado di garantire circa 385 km con un pieno di energia. Secondo la stima attuale del mercato potrebbe valere tranquillamente sui duecentomila dollari, quindi esattamente il doppio rispetto al prezzo di lancio che era pari a 100mila verdoni. A rendere il tutto ancora più esclusivo, la targa della Roadster di Eberhard, leggasi “Mr. Tesla”, così come lo stesso manager veniva chiamato nei primi anni della fondazione dell'azienda, prima dell'arrivo di Elon Musk.

I due purtroppo non sono rimasti in buoni rapporti dopo che Eberhard è stato di fatto cacciato da Tesla e dopo che lo stesso cofondatore ha fatto causa al manager di origini sudafricane. Querelle a parte, la prima vettura prodotta dalla nota azienda americana resta un vero e proprio cimelio da collezione e tra l'altro è lo stesso modello che è stato lanciato nello spazio 5 anni fa, la famosa Tesla Roadster con Spaceman che oggi dovrebbe trovarsi vicino a Marte.