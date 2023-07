La seconda stazione Tesla Supercharger V4 d'Europa: la ricarica può superare i 600 kW

La rete di ricarica Tesla Supercharger è senza alcun dubbio una delle più affidabili e avanzate del mondo, prossimamente inoltre avremo potenze ancora più alte con le stazioni Supercharger V4 che stanno arrivando in Europa. Ora 12 nuovi stalli sono stati scovati in Francia.

Nel mese di marzo abbiamo visto come gli uomini di Elon Musk fossero stati in grado di inaugurare il primo Supercharger V4 d’Europa, più precisamente nei Paesi Bassi, nella cittadina di Harderwijk. Ora qualcuno ha scovato il secondo Supercharger V4 del vecchio continente, situato accanto a un hotel Ibis nel Clermont-Ferrand, in Francia. La stazione gode di 12 stalli, uno dei quali è adatto a ricaricare vetture con rimorchio, inoltre a differenza della prima stazione V4 abbiamo in questo caso anche una copertura per il tetto. Copertura non ancora terminata che presto potrebbe essere ricoperta di pannelli solari, utili ad alimentare in parte la stazione con energia diretta e pulita.

Ricordiamo che le stazioni V4 sono perfettamente riconoscibili, hanno un design diverso dalle precedenti e cavi di ricarica sensibilmente più lunghi (circa 3 metri), pensati per ricaricare diversi modelli di auto elettriche, non solo Tesla. Chiunque infatti, in Paesi selezionati, può ricaricare presso i Tesla Supercharger pagando una tariffa a parte: ecco quanto costa in Italia ricaricare ai Supercharger se non avete un’auto Tesla. In Europa le stazioni V4 sono dotate di connettori CCS Combo 2 (CCS2), le recenti prove hanno restituito ricariche a 250 kW di potenza massima, tecnicamente però si tratta di colonnine capaci di raggiungere i 615 A e i 1.000 V, dunque si potrebbe teoricamente arrivare a 615 kW, quando i caricatori di bordo delle auto lo permetteranno.