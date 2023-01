Questa è la seconda Pagani Huayra Codalunga: che meraviglia!

Nel mese di giugno 2022 Pagani ha deliziato i suoi fan presentando la Huayra Codalunga, una variante longtail speciale della sua iconica supercar realizzata in solamente cinque unità. Dopo il reveal della prima, la casa italiana mostra al pubblico la seconda iterazione a produzione limitata.

Come potete vedere dalle immagini in calce alla notizia e in copertina, la Huayra Codalunga numero due viene proposta con un sottile strato marrone chiaro esterno, tendente al grigio, e dettagli interessanti come una striscia nera che avvolge la carrozzeria, luci posteriori arcuate e terminali di scarico quadrupli. Gli interni sono invece realizzati in pelle marrone e presentano una targa speciale “Codalunga 2 di 5” con la firma di Horatio Pagani.

Per quanto concerne ciò che si trova nascosto, il motore è un V12 biturbo da 6,0 litri posizionato centralmente e capace di produrre 840 cavalli e 1.100 Nm di coppia. Ciononostante, la vera attrazione resta il design Huayra Codalunga, più lungo di 360 millimetri rispetto alla versione base e con un peso di 1.290 chilogrammi.

Il prezzo, naturalmente, limita questa vettura unica nel suo genere a pochissimi acquirenti, dato che si vociferano cifre attorno ai 7 milioni di euro, se non superiori. Lo stesso varrà per le tre Huayra Codalunga restanti, di cui ancora non si conosce alcun dettaglio.

Parlando sempre della stessa casa automobilistica, eccovi il tour della leggendaria fabbrica Pagani.