La seconda Ferrari Enzo mai costruita è appena finita in vendita, e il prezzo è folle

Una meravigliosa, per fare un eufemismo, Ferrari Enzo del 2004 è stata appena messa in vendita da Hartley Jnr Tom nel Regno Unito, e per chi se la può permettere si tratta di una delle macchine più desiderabili e desiderate al mondo.

In fase di pre-produzione Ferrari decise di assemblare appena 400 esemplari di Enzo, da vendere su tutto il globo. La vettura della quale vi parliamo oggi è la seconda mai costruita, ed era stata mostrata all'evento di Ferrari Racing Days al Nurburgring, in Germania. In quell'occasione, era l'Agosto del 2002, fu guidate nientedimeno che dalla leggenda della Fomula 1 Michael Schumacher.

Il suo primo proprietario la ricevette nel 2004, e dieci anni dopo venne acquistata da un collezionista, che al tempo aveva una numerosissima collezione di Ferrari. Molto curioso il fatto che, essendo uno dei primissimi modelli mai assemblati, la verniciatura Rosso Corsa ha la particolarità di lasciare intravedere gli intrecci di fibra di carbonio, un po' come accadeva anni prima per la Ferrari F40.

A ogni modo, per chi non lo sapesse, si parla di una supercar mossa da un V12 aspirato da 6,0 litri di cilindrata. Questo motore è capace di sprigionare 660 cavalli di potenza e 657 Nm di coppia, numeri incredibili per l'epoca. Le sue prestazioni erano quindi fuori dal comune, in quanto poteva superare i 350 km/h, e raggiungere i 100 km/h da ferma in appena 3,65 secondi.

Questo esemplare ha percorso un totale di 6.458 chilometri e non le è stato ancora assegnato un prezzo ufficiale, ma secondo i rumors e le vendite precedenti riguardanti Enzo con pochi chilometri, la cifra non potrà essere inferiore ai 2 milioni di euro.

