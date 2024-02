Una seconda casa automobilistica in Italia? Il ministro Urso: 'Colloqui aperti...'

Un secondo marchio automobilistico per l'Italia? Sembra essere una cosa più concreta di quello che può sembrare. Dopo aver ribadito il sostegno verso coloro che producono in Italia, attraverso i nuovi incentivi ad hoc, il Ministro delle imprese e del Made in Italy è tornato a parlare del nuovo brand automobilistico tutto italiano.

"Sin dall'inizio del mio mandato, ho assunto l'iniziativa sul dossier dell'industria automobilistica e vedo che esperti economici, commentatori e, naturalmente, sindacati concordano con questa valutazione", ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Abbiamo avviato contatti e dialoghi con alcune case automobilistiche nei precedenti 8-9 mesi, le quali considerano l'Italia nei loro piani di sviluppo internazionale, con particolare riferimento all'Europa", ha aggiunto Urso.

Il Ministro ha dunque delineato un chiaro progetto del governo per il settore automobilistico: "Riteniamo che per sostenere la nostra preziosa filiera dell'indotto, che rappresenta la nostra vera forza composta da numerose imprese, sia essenziale avere un mercato interno in grado di produrre almeno 1,3 milioni di veicoli. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti per garantire, nel contesto della transizione verso la mobilità elettrica, che l'indotto possa sostenere i livelli produttivi e occupazionali".

"Inoltre, vogliamo aprire il mercato ad altri produttori. Accanto a Stellantis (Stellantis, alla quale il governo ha ridotto gli incentivi), un'importante multinazionale che deve investire nel nostro Paese in modelli innovativi, ricerca e veicoli elettrici per il futuro, crediamo sia necessario attrarre un'altra casa automobilistica. Questo processo non può essere completato in pochi mesi; stiamo lavorando da circa 8 mesi per attrarre una seconda casa automobilistica e crediamo che l'obiettivo possa essere raggiunto in un tempo adeguato", ha concluso il Ministro.