La seconda vita delle batterie Jaguar: alimentano il team Jaguar TCS Racing

Spesso si criticano le auto elettriche per via delle loro batterie: in che modo le smaltiremo quando non saranno più funzionanti? Di sicuro le batterie non più valide per le auto possono comunque avere una seconda vita, come ci racconta Jaguar.

Il produttore britannico ha realizzato un'interessante infografica che spiega il percorso delle batterie recuperate dalle Jaguar I-Pace. In pratica le batterie "usate", non più sufficienti a garantire una grande autonomia sulle vetture, ma con ancora dell'energia al loro interno, vengono rivitalizzate in laboratorio e preparate per diventare batterie per l'accumulo di energia.

Le batterie ricondizionate possono finire in centrali fisse a pannelli solari oppure in unità mobili, le stesse che hanno seguito il team Jaguar TCS Racing nei vari test pre-campionato di Formula E 2022. Le batterie provenienti dalle Jaguar I-Pace possono ospitare fino a 125 kWh di energia, una quantità sufficiente a ricaricare al 100% nuove Jaguar I-Pace oppure alimentare un'abitazione familiare per un'intera settimana (secondo i dati Jaguar, nel 2019 una famiglia consumava 72,3 kWh di energia a settimana).

Dare una seconda vita alle batterie non è di certo un'esclusiva Jaguar-Land Rover, basti pensare che lo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam viene alimentato da vecchie batterie di Nissan LEAF. Esistono poi anche altri processi di recupero che abbiamo raccontato nell'articolo Riciclare la batteria di un'auto elettrica.