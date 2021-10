Sébastien Ogier cosa fai? Fuga dalla polizia e multa durante un rally

Sette titoli del mondo e cinquantatré rally vinti non sono bastati a Sébastien Ogier per evitare una figuraccia durante uno spostamento da tappa a tappa. Le vetture da rally difatti sono omologate su strada e devono rispettare le regole del codice stradale quando non sono in gara.

Mentre era in procinto di raggiungere l'ultima tappa del Rally di Catalogna, Ogier ha superato un'auto "civile" sulla destra, sfruttando la corsia d'emergenza. Il francese successivamente è scappato dalle autorità locali, che avevano notato l'infrazione.

Il rapporto dei commissari è chiaro sull'accaduto: “Sabato alle 17:22, l'equipaggio dell'auto #1 ha superato un'auto dinnanzi loro sfruttando la corsia di emergenza sul lato destro”. Secondo DirtFish Oiger è stato multato per una somma di 2.000 euro dalla polizia spagnola. Inoltre, nella giornata di venerdì i commissari avevano inflitto una multa di 200 euro al francese per il passamontagna ignifugo indossato in maniera non regolamentare.

Nonostante gli imprevisti il duo francese ha concluso il rally spagnolo con un importante quarto posto. Ad un solo appuntamento dalla fine del WRC Elfyn Evans, l'inseguitore in classifica, è a 17 punti di distanza. Il gallese per il titolo piloti deve sperare in un miracolo nel Rally di Monza.

Nello scorso aprile, in Croazia, Oiger e il copilota Ingrassia avevano avuto problemi simili, causando una collisione con un'altra auto durante uno spostamento. Il video dell'accaduto è disponibile in calce della notizia.

Se siete amanti del WRC vi proponiamo due vetture leggendarie andate all'asta: una Subaru Impreza SIT 555 ex McRae e Sainz e la Subaru Impreza WRC2004 di Solberg.