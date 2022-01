Sébastien Loeb è ancora un mito: si aggiudica Rallye Monte Carlo, 80a vittoria WRC per lui

I rally sono tra le gare più spettacolari da guardare in veste di spettatore, ma anche la visione dagli occhi dei piloti non è affatto male. Chissà come deve essere stata l’esperienza del leggendario Sébastien Loeb vincitore del 90° Rallye di Monte Carlo, la sua ottantesima vittoria nella competizione massima WRC.

La 50a edizione del FIA World Rally Championship ha già dato spettacolo alla prima competizione non solo per il debutto dei primi propulsori ibridi regolamentati dalla FIA, che porta le auto a essere più pesanti ma visibilmente più veloci grazie alla potenza combinata di oltre 500 cavalli tra motore a combustione ed elettrico, bensì anche per la battaglia tra Sébastien Loeb della Ford M-Sport e Sébastien Ogier della Toyota.

Le due icone del rally si sono staccate rapidamente dal resto del gruppo, complici numerosi incidenti: Adrien Fourmaux con la sua M-Sport ha spaventato il pubblico con il suo incidente sul lato della montagna, uscendone fortunatamente illeso assieme al co-pilota; alla guida delle Hyundai, invece, Thierry Neuville e Oliver Solberg si sono ritirati nella giornata di sabato a causa di altri incidenti meno gravi, mentre Ott Tänak si è salvato dal dirupo sbattendo contro una parete rocciosa. Tra l'altro, anche l'incidente di Craig Breen durante i test Ford prima del Rallye di Monte Carlo ha destato non poca preoccupazione.

L’ultima giornata, però, è stata quella dello spettacolo vero e proprio: con 21,1 secondi di vantaggio su Loeb, Ogier si stava preparando a vincere il Rallye di Monte Carlo. La fortuna ha giocato a favore del 47enne alla guida della Ford, però, dato che Ogier ha subito una foratura del pneumatico anteriore sinistro durante la penultima tappa. Con lo svantaggio di 9,5 secondi, il pilota della Toyota ha poi percepito eccessiva pressione psicologica all’ultima gara, commettendo una falsa partenza e subendo dieci secondi di penalità. Loeb si è aggiudicato quindi la tappa finale con un vantaggio di mezzo secondo, ovvero un distacco finale di 10,5 secondi sul duo francese alla guida della Toyota.

Doveroso notare come la vittoria di Loeb sia stata anche la vittoria storica per la co-pilota Isabelle Galmiche, docente 50enne al debutto nella WRC e prima donna a vincere una competizione WRC dal 1997. Una giornata iconica per il duo Ford!