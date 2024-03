Sebastien Loeb esagera: guida una BMW M4 con a fianco uno youtuber e lo fa... vomitare

L'asso dei rally, Sebastien Loeb, di recente visto all'opera su una Lancia Delta con livrea Martini, è stato protagonista di un simpatico video a bordo di una BMW M4. Il francese ha provato il bolide tedesco con al suo fianco lo youtuber GMK, e quest'ultimo se l'è passata proprio male.

Sebastien Loeb, la cui ultima vittoria ufficiale è il Rally di Montecarlo 2022, è tornato proprio sulle tortuose strade di Monaco al volante della sportiva bavarese, e nell'intento di far divertire il suo passeggero ha forse esagerato.

Il 9 volte campione del mondo non si è infatti risparmiato sui famosi tornati sopra la città del Principato, teatro dell'iconica tappa del campionato mondiale WRC, e sfruttando la potenza della versione Competition dell'M4 ha fatto passare una brutta mezz'ora al suo “ospite”.

Nel video, che trovate qui sopra, potrete apprezzare il natio di Haguenau mentre si diverte a bordo della BMW da 510 cavalli, dotata di un motore biturbo sei cilindri in linea da 3,0 litri, non risparmiandosi nelle curve tortuose, e appunto facendo venire un po' di mal di stomaco al povero GMK.

Ad un certo punto, nel filmato incriminato, si vede lo youtuber mentre abbassa totalmente il finestrino mettendo fuori la testa quasi a prendere una boccata d'aria, uno scenario alquanto divertente tenendo conto che Sebastien Loeb aveva già fatto venire la nausea allo stesso GMK durante la prova di una Mercedes-AMG C63 Black Series sul circuito del Paul Ricard.

Due precisazioni, lo youtuber d'oltralpe non ha vomitato nell'auto, ma il senso di nausea è visibile ed è lo stesso che lo fa notare al suo “autista”. Secondariamente va specificato che il filmato non è recentissimo, risale all'anno scorso, ma i colleghi spagnoli di Periodismo del Motor lo hanno segnalato in questi giorni e noi abbiamo voluto mostrarvelo.

Il video merita di essere visto, anche se in francese, ma anche chi non capisce la lingua comprenderà il messaggio del filmato: Sebastien Loeb che si diverte e GMK che non vede l'ora di scendere dall'auto.

