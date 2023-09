Sebastian Vettel, pronto il ritorno in Formula 1? 'Non posso escluderlo...'

Nonostante il suo ritiro, il fascino del mondo della Formula 1 potrebbe ancora tentare Sebastian Vettel che si è mostrato aperto a un possibile ritorno. Quando gli è stato chiesto della possibilità di tornare in futuro, Vettel ha risposto in modo cauto, affermando però che non può escludere nulla.

Sebastian Vettel, nonostante i suoi 36 anni, si trova nella fascia d'età più alta per un pilota di Formula 1. Tuttavia, se decidesse di tornare l'anno prossimo, non sarebbe il pilota più anziano sulla griglia, con Lewis Hamilton attualmente 38 anni e Fernando Alonso che è il pilota più anziano in griglia a 42 anni. Entrambi hanno dimostrato di poter fornire prestazioni impressionanti, nonostante l'età, durante questa stagione.

Vettel ha affermato che si sente ancora in buona forma fisica per gareggiare, anche se le sue motivazioni per un possibile ritorno sarebbero più personali che legate al desiderio di tornare subito in una vettura di Formula 1. Ha scherzato riguardo al suo collo, ma ha sottolineato che il resto del suo corpo è ancora in buone condizioni per la competizione. La sua possibile decisione di tornare in Formula 1 dipenderà da vari fattori, tra cui la sfida che potrebbe presentarsi.

Il pilota tedesco potrebbe essere riluttante a tornare in una squadra di medio-bassa classifica, considerando che si è ritirato dopo due stagioni deludenti con l'Aston Martin. Tuttavia, le opzioni potrebbero essere limitate per Vettel, poiché i team di punta della Formula 1 hanno già piloti di alto livello. La Red Bull ha escluso il ritorno di Vettel, con Verstappen che avrebbe addirittura voluto Hamilton nel suo team per batterlo definitivamente, mentre la Ferrari ha già una squadra di piloti consolidata. Anche McLaren e Mercedes hanno già piloti competitivi per il futuro.

Redbull inoltre pare essere vicinissima al titolo costruttori. Già a Singapore il team potrebbe vincere il titolo. La grande esclusa è sempre Ferrari, dove la SF-23 risulta essere la peggior auto degli ultimi 14 anni.