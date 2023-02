Sebastian Vettel, pronto il clamoroso ritorno in Formula 1?

Sebastian Vettel potrebbe clamorosamente tornare a correre in Formula 1. Il campione del mondo tedesco, che ha deciso di appendere i guanti al chiodo al termine del passato campionato, potrebbe riaccomodarsi sul sedile dell'Aston Martin.

Tutta “colpa” di Lance Stroll, pilota della scuderia britannica che di recente è caduto in bicicletta mentre si stava allenando, fratturandosi entrambi i polsi. Chi per caso si è mai rotto la “giuntura” che sta fra mano e braccio sa benissimo quanto il recupero sia delicato, e per tornare in piena forma ci vogliono come minimo due settimane. Un lasso di tempo riferito a "comuni mortali", mentre per un pilota professionista il recupero potrebbe essere ben più lungo.

Se siete mai saliti su un go-kart saprete benissimo quanto “tiri” il polso durante le curve: ecco, immaginatevi la stessa forza G aumentata N volte a bordo di una Formula 1. Proprio per queste ragioni Aston Martin sta decidendo il da farsi anche perchè fra una settimana scatta il mondiale di Formula 1 in Bahrain: cosa fare?

La scelta naturale è stata quella di pensare a Sebastian Vettel da affiancare a Fernando Alonso, due campioni del mondo in una stessa scuderia per iniziare al meglio il campionato. Un'ipotesi che non è solo giornalistica visto che Mike Krack, team principal della scuderia verde, ha parlato così ad Autosport.com: “Ho avuto un paio di telefonate con Sebastian ma questo è avvenuto anche l’anno scorso e continuerà in futuro. Se Seb ha manifestato interesse a guidare? Non ve lo dico”. Quindi ha aggiunto: “Vettel in macchina in Arabia Saudita? Parliamo di una cosa molto, molto ipotetica perché prima di tutto il nostro piano è quello di avere Lance in macchina. E poi dobbiamo vedere, perché prima avremo il Bahrain e solo dopo parleremo di Gedda. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Questo è il punto”.

L'alternativa a Sebastian Vettel è il brasiliano Drugovich, uno dei piloti di riserva Aston Martin, e attenzione anche all'altra riserva, Stoffel Vandoorne, ma ovviamente puntare sul tedesco sarebbe la scelta più suggestiva.

Tornando al 4 volte campione del mondo, recentemente la Nissan GT-R Black Edition di Sebastian Vettel è stata messa in vendita praticamente nuova. Ad inizio gennaio, invece, si è parlato di un possibile futuro manageriale in Red Bull di Sebastian Vettel, ipotesi che resta ancora in piedi, forse dopo un "ultimo ballo" come pilota.