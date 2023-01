Sebastian Vettel potrebbe ottenere un posto manageriale con Red Bull in F1

L’addio a Sebastian Vettel dalla Formula 1 è stato un duro colpo per tutti gli appassionati del motorsport: la mancanza nel paddock di una persona come lui, prima ancora che un pilota, si farà sentire. Il suo futuro, però, potrebbe essere sempre molto vicino alle monoposto: Vettel potrebbe tornare in F1 dietro le quinte.

Secondo un recente report di Sky Sports F1, Helmut Marko di Red Bull ha dichiarato apertamente di volere Sebastian Vettel in una posizione “Top Management” nella sua scuderia: “Non è impossibile che torni per una posizione di vertice. Abbiamo avuto una conversazione e se riuscisse a ottenere una posizione dirigenziale, questo lo attirerebbe. Questo è diventato chiaro durante la conversazione. Avrebbe sicuramente il potenziale e la personalità per questo, ma per ora gli lasceremo piantare qualche albero”.

Come già sappiamo grazie allo stesso quattro volte campione del mondo, infatti, dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi egli trascorrerà più tempo con la famiglia e si dedicherà a cause legate alla protezione del clima e ai diritti umani. Nel corso dei prossimi anni non va tuttavia escluso il “ritorno a casa”, nella scuderia che in cinque anni gli ha fatto vincere 4 mondiali consecutivi.

Considerato che anche Daniel Ricciardo è tornato a Red Bull come terzo pilota, è evidente come la scuderia di Milton Keynes voglia mantenere legami stretti con persone già parte della storia del team, estremamente abili alla guida delle monoposto e con esperienza da vendere. Chissà, dunque, se e quando Vettel si riunirà a Red Bull.