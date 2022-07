Sebastian Vettel alla guida di una Aston Martin TT1 di 100 anni fa

Tutti noi siamo abituati a legare il nome di Sebastian Vettel alle monoposto di Formula 1 odierne, è infatti un pilota titolare Aston Martin. Oggi però è arrivato il momento di vederlo in azione su un qualcosa di davvero particolare: una storica Aston Martin con 100 anni sulle spalle.

Il pilota (che di recente ha iniziato una battaglia per introdurre i limiti di velocità su tutte le autostrade tedesche: Sebastian Vettel vuole i limiti di velocità in Germania) è infatti salito a bordo di una Aston Martin TT1 del 1922 per guidarla sul circuito Paul Ricard in attesa del GP di Francia in programma nel weekend del 22-24 luglio. Rimessa totalmente a nuovo dall'Aston Martin Cognizant F1 Team, questa vettura con 100 anni di storia alle spalle monta un motore da 1.5 litri che eroga 55 CV. Il suo peso? Appena 750 kg, 45 kg in meno rispetto all'attuale monoposto di F1 Aston Martin AMR22.

La TT1 però tutto è fuorché una monoposto: all'epoca infatti si tendeva a costruire auto da corsa dal doppio sedile, uno per il pilota e l'altro per un meccanico. Quest'ultimo serviva a correggere eventuali errori meccanici durante la corsa e a pressurizzare il serbatoio del carburante con una pompa manuale. Erano decisamente altri tempi. L'Aston Martin TT1 ha debuttato nel GP di Francia il 15 luglio del 1922, guidata dal giovane pilota Louis Zborowski. La vettura è subito stata rinominata The Green Pea a causa della sua forma e del suo classico colore verde scuro.



I contenuti realizzati in Francia arrivano a poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovo logo Aston Martin.