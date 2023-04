Sebastien Loeb guiderà una Lancia Delta elettrica nel WRX: ecco le sue specifiche monstre

Il nove volte campione del mondo rally, Sebastien Loeb, guiderà una Lancia Delta Integrale a dir poco speciale. Si tratta di una rielaborazione completamente elettrica della belva torinese, alimentata da ben 662 cavalli.

La Lancia Delta arriverà nel 2028 e sarà “Quella che tutti sogniamo”, parole del CEO Luca Napolitano, nel frattempo il modello anni '90 continua a macinare chilometri nelle competizioni di tutto il mondo.

E' il caso del World Rallycross Championship (WRX), evento ufficiale FIA che prenderà il via il prossimo mese di giugno dove scenderà in pista una Lancia Delta ribattezza Evo-e RX. Sarà alimentata da due motori elettrici, ciascuno montato su ogni asse, da 331 cavalli l'uno, e avrà un'accelerazione da 0 a 100 chilometri all'ora in soli 1,8 secondi, più veloce di quasi un secondo (per l'esattezza 0,7 secondi), di una Formula 1.

Numeri pazzeschi quelli del Deltone firmato GCK Performance, officina specializzata francese, che ha già debuttato a novembre scorso al Nurburgring e che apparirà il prossimo 21 maggio per lo Charade Super Show in Francia, prima di venire poi utilizzato dallo Special One Racing, la squadra da competizione di GCK, per le prossime stagione del WRX.

Sebastien Loeb, insieme a Guerlain Chicherit, avrà l'onore di guidare questa vera e propria belva dell'asfalto a cinque anni dalla precedente apparizione dello stesso pilota rally nel World Rallycross Championship, leggasi nel 2018 a bordo di Peugeot 208 RX di Hansen Motorsport, vincendo in Belgio.

"Vengo da una generazione cresciuta vedendo le vittorie delle Lancia Delta nei rally – ha dichiarato lo stesso Loeb - quindi ho naturalmente un debole per questa macchina. Poi l'ho provata nel dicembre 2022 e sono stato subito conquistato dalla sua dinamica qualità”.

Chicherit, che ha fondato la Special One Racing e che ha alle spalle varie gare in molteplici competizioni, ha aggiunto: "È un mio sogno poter schierare al World RX due vetture del mio stesso marchio, una delle quali è affidata a una leggenda dello sport. Da questa stagione avremo la possibilità di fare la storia, diventando il primo team ad avere un'auto che ha vinto il campionato del mondo, adattata”.

Nonostante si sia ritirato ufficialmente da anni dal mondiale WRC, Sebastien Loeb a gennaio 2022 ha vinto il Rally di Montecarlo, mentre di recente ha corso la Dakar 2023, dimostrando di essere ancora uno dei piloti più veloci al mondo.