SEAT, svelate a sorpresa le nuove Ibiza e Arona: ecco il restyling

SEAT ha in serbo importanti novità: è stato confermato il restyling della Ibiza e della Arona, che sono già state mostrate in anteprima alla stampa. Inoltre, anche la SEAT Leon e la SEAT Ateca riceveranno presto un aggiornamento. Il marchio spagnolo è più vivo che mai.

Il marchio SEAT, dunque, sembra avere grandi progetti per il futuro. La notizia più intrigante di oggi riguarda la possibilità che SEAT sia davvero al lavoro su un nuovo modello di auto elettrica, mirato a un pubblico giovane e caratterizzato da un prezzo più accessibile rispetto alle proposte dei marchi affiliati come Skoda, CUPRA e Volkswagen.

Come detto in apertura, le nuove SEAT Ibiza, SEAT Arona, SEAT Leon e SEAT Ateca saranno completamente riviste, attraverso aggiornamenti estetici e miglioramenti nelle dotazioni. Si prevede che questi modelli rimarranno in produzione almeno fino al 2028, dando il via all'ultima fase del loro ciclo commerciale. Tuttavia, resta ancora incerto il destino dell'elettrificazione della gamma, poiché l'azienda non ha ancora reso noti piani dettagliati in tal senso.

Le limitazioni tecniche legate alla piattaforma MQB A0 su cui si basano Ibiza e Arona non sono adatte ad alloggiare un parco batteria sufficiente. Quindi, per il momento, non possiamo che aspettarci modelli a combustione interna, al massimo ibridi. Anche se sono stati divulgati teaser dell'aspetto rinnovato di entrambi i modelli, SEAT non ha ancora fornito dettagli tecnici, lasciando aperta la questione di eventuali miglioramenti meccanici. Inoltre non sono state divulgate informazioni circa le date di lancio.

Molti, negli ultimi mesi, si sono chiesti che cosa ne sarà del marchio SEAT dal momento che, in un periodo in cui tutti i concorrenti stanno presentando i loro progetti futuri, l'azienda spagnola ha mantenuto il silenzio. Tempo fa vi parlammo del futuro di SEAT in ambito micromobilità elettrica, i giochi però sono del tutto aperti.