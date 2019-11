SEAT pronta a lanciare uno scooter elettrico da 125cc equivalente

Il marchio SEAT è certamente un’autorità nel mondo delle quattro ruote, il brand spagnolo però vuole lasciare il segno anche in quello delle due ruote. Dopo il lancio dell’ottimo monopattino elettrico eXS, sembra che SEAT voglia presentare anche uno scooter elettrico equivalente a un 125cc.

Il mezzo dovrebbe fare il suo debutto ufficiale al Barcelona Smart City Expo World Congress il prossimo 19 novembre, dove fra l’altro saremo presenti proprio ospiti del marchio spagnolo. Tuttavia le informazioni ufficiali a proposito del nuovo SEAT eScooter sono davvero poche, come anticipato sopra sappiamo con certezza che sarà 100% elettrico e in grado di erogare una potenza simile a un motore tradizionale da 125cc (dunque in termini di velocità dovremmo essere attorno ai 70 km/h di massima).

Un debutto da non sottovalutare, poiché in questo modo SEAT diventa il secondo brand del Gruppo Volkswagen a trattare veicoli motorizzati a due ruote dopo Ducati. Un veicolo che sarà il perfetto anello di congiunzione fra il succitato scooter eXS, realizzato in collaborazione con Segway, e la mini auto elettrica Minimò, segno che il brand spagnolo è sempre più interessato alla micromobilità di stampo green, non vediamo l’ora di tornare a Barcellona e darvi tutte le info del caso.