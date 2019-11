SEAT Mii Electric, la piccola spagnola elettrica con 358 km di autonomia urbana

Il debutto delle nuove auto elettriche sta creando una vera e propria spaccatura nel mercato, poiché i prezzi rendono anche i modelli più "accessibili" delle chimere per il pubblico di massa. SEAT vuole ovviare a questo problema con la nuova SEAT Mii Electric, una piccola dal carattere deciso.

Il produttore spagnolo, che sta anche lavorando a vetture elettriche ad alte performance, ha pensato bene di montare sulla sua piccola elettrica un propulsore da 61 kW e 83 CV, abbinato a un cambio a un solo rapporto in grado di erogare 212 Nm di coppia istantanea.

Questo si traduce in uno scatto da 0 a 50 km/h in appena 3,9 secondi, che per una vettura cittadina di questo tipo non è affatto male. I 100 km/h inoltre vengono raggiunti in 12,3 secondi, mentre la velocità massima è di 130 km/h - viaggiare in autostrada è dunque possibile, anche se non è un'auto progettata per i lunghi tragitti.

La sua batteria da 32,3 kWh alloggiata nel telaio garantisce inoltre fino a 260 km di autonomia sulla base del ciclo combinato WLTP, in città invece l'autonomia può aumentare fino a 358 km con una singola carica. Badando alla velocità di ricarica, la SEAT Mii supporta la carica rapida in DC che riporta la batteria all'80% in un'ora, possiamo però anche utilizzare la ricarica casalinga in AC fino a 7,2 kW. Arriviamo così al prezzo: la nuova SEAT Mii ha un costo base di listino pari a 23.250 euro, a cui vanno aggiunti eventuali sconti e incentivi relativi alle auto elettriche.