Il nuovo SEAT MÒ 125 Performance debutta a EICMA: le nostre foto

Oggi 8 novembre ha aperto i battenti EICMA 2022, una giornata dedicata - assieme a quella di domani - solo a stampa e operatori del settore. Da giovedì 10 novembre invece anche il pubblico potrà accedere alla fiera, dove potrà trovare il nuovo SEAT MÒ 125 Performance.

Il SEAT MÒ 125 è una nostra vecchia conoscenza, abbiamo infatti guidato la versione standard in occasione del lancio in Italia, a giugno 2021 (in sella al nuovo SEAT MÒ 125), ora però per lo scooter spagnolo è arrivato il momento di fare uno step in avanti. Il nuovo SEAT MÒ 125 Performance si fa notare per via della sua velocità massima pari a 105 km/h (anziché 95 km/h) e soprattutto grazie a un'accelerazione migliorata e ancora più fulminea: parliamo di uno scatto 0-50 km/h possibile in 2,9 secondi (anziché 3,9 secondi).

Anche se il design può sembrare identico alla variante standard, ci sono alcuni dettagli che rendono lo scooter molto più performante: abbiamo ad esempio sospensioni Andreani all'anteriore e un ammortizzatore posteriore firmato Öhlins completamente regolabile. Dischi e pastiglie freno sono di provenienza racing e firmati da Galfer. Il sedile è stato rinnovato e prodotto da SHAD in Alcantara, inoltre la marca spagnola ha aggiornato anche il catalogo colori: ora abbiamo anche il Blu Tarifa e il Grigio Barcellona.

SEAT MÒ 125 Performance è stato testato in qualsiasi condizione, anche estrema, ha inoltre stabilito un doppio Guinness World Record. Il primo riguarda la più grande distanza percorsa su uno scooter elettrico in 24 ore in staffetta ottenuto lo scorso 6 ottobre, registrando un totale di 1.430 km; il giorno successivo invece si è raggiunta anche la massima distanza su uno scooter elettrico in 24 ore nella categoria individuale, percorrendo 1.158 km. A spingere lo scooter elettrico abbiamo ora un potente motore da 7,5 kW con 11,5 kW di picco, mentre la batteria è sempre rimovibile in stile trolley con 5,6 kWh di capacità. Pesa poco più di 40 kg ma promette un'autonomia fino a 137 km con una singola carica. SEAT MÒ 125 Performance arriverà nelle concessionarie SEAT da gennaio 2023.