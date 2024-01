SEAT al lavoro su una citycar elettrica low cost: ecco come potrebbe essere

Anche Seat vuole dire la sua nel mercato delle auto elettriche e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe al lavoro su una city car green low cost. Obiettivo, cercare di conquistare quella fetta di pubblico che vorrebbe passare alla batteria ma che ritiene le vetture a zero emissioni ancora un po' troppo care per le proprie tasche.

Seat, che lo scorso settembre aveva fatto chiarezza circa il futuro del marchio dopo che da più parti si ventilava la possibilità di una “chiusura dei battenti”, si starebbe preparando a lanciare sul mercato una piccola “gemella” della ID.1.

Volkswagen sarebbe al lavoro sulla Up! elettrica e dalla stessa piattaforma potrebbe quindi nascere la nuova piccola spagnola. Marcus Gossen numero uno di Seat e Cupra per il Regno Unito, ha parlato così ad Autocar: “Seat avrà un’auto tra cinque anni. Stiamo lavorando duramente per avere la giusta entry-level per il Gruppo Volkswagen, e il leader in questo senso è Seat in Spagna”.

Grossen ha chiarito: “Non c’è alcuna dichiarazione ufficiale riguardo un prodotto BEV per Seat oggi. Ma c’è sempre spazio per i sogni. Con la ID.1, puoi far funzionare un progetto solo condividendo la tecnologia”.

Per cercare di mantenere il listino basso, indicativamente attorno se non al di sotto dei 20mila euro, Seat potrebbe dotarsi di interni un po' più “spartani” rispetto alla gemella di VW, e nel contempo montare una batteria con un'autonomia non superiore ai 200 chilometri, una percorrenza comunque consona per chi dovesse utilizzare l'auto prevalentemente in città.

Tutto tace per quanto riguarda un'eventuale data di messa in commercio, ma tenendo conto che la ID.1 dovrebbe arrivare fra il 2025 e il 2026 è ipotizzabile una data simile anche per l'eventuale piccola di Seat.

In attesa di eventuali notizie più certe, è chiaro come le grandi aziende automobilistiche europee stiano puntando sull'introduzione di vetture elettriche del Segmento A e B, di modo da poter vendere auto dal costo contenuto, tenendo conto che sono molti gli automobilisti che si lamentano dei prezzi elevati delle green, proprio nei segmenti entry level.