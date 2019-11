SEAT lancia il suo primo scooter elettrico allo Smart City World Expo 2019

SEAT ci ha portati a Barcellona, allo Smart City World Expo, per assistere alla presentazione di un veicolo che cambierà in parte il volto della società. Parliamo dell'e-Scooter concept, 100% elettrico e dalla potenza equivalente a un 125cc, destinato a privati e allo sharing.

L'e-Scooter, dalle forme alquanto futuristiche, arriverà sul mercato nel 2020 con un motore da 7 kW, con potenza di picco di ben 11 kW (ovvero 14,8 CV), con una coppia istantanea di ben 240 Nm. Lo scooter può raggiungere una velocità massima di 100 km/h, esegue lo scatto da 0 a 50 km/h in appena 3,8 secondi, inoltre grazie alla sua grande batteria può percorrere 115 km secondo i test WMTC.



Interessante poi notare come con appena 70 centesimi di euro si possano percorrere 100 km con l'e-Scooter, il che tramuta il veicolo anche in un ottimo investimento sul lungo termine. Non conosciamo ancora il prezzo purtroppo, sappiamo invece quello del nuovo monopattino elettrico di SEAT, l'e-Kickscooter, che aggiorna l'EXS presentato lo scorso anno sempre a Barcellona. 499 euro per un monopattino di alta fascia che, grazie a una batteria maggiorata da 551 Wh, raggiunge oggi i 65 km di autonomia. Veicoli destinati alla vendita privata ma che delineano un pensiero deciso di SEAT anche in merito alla mobilità urbana in sharing, come ci ha raccontato il Presidente Luca De Meo.