SEAT lancia il monopattino elettrico eKickScooter 65 con ben 65 km di autonomia

Meno di 24 ore fa SEAT ha lanciato il nuovo "sub-brand" SEAT MÓ dedicato interamente alla mobilità urbana. Vi abbiamo già mostrato l'eScooter 125 elettrico e ora è il momento di conoscere il nuovo monopattino elettrico del marchio spagnolo.

Si chiama SEAT MÓ eKickScooter 65 e va a completare una gamma già composta dal SEAT MÓ eKickScooter 25, con i numeri nei nomi che indicano chiaramente l'autonomia dei due mezzi... Il SEAT MÓ eKickScooter 65 ha un motore da ben 350 W, una batteria da 551 Wh e una velocità massima di 20 km/h.

L'accumulatore interno si ricarica in circa 6 ore e il motore riesce a scalare salite con pendenza di 20 gradi, il vero punto di forza del modello però è la granitica autonomia: 65 km con una singola carica, al pari del Ninebot Segway Max G30. Si può guidare in tre modalità differenti, Eco Drive e Sport, inoltre sarà disponibile in un'esclusiva tonalità di rosso intenso matte.

Anche se se ne parla poco, SEAT ha già da tempo a listino un ottimo monopattino elettrico (costruito sull'ossatura del Ninebot Segway ES2) con motore da 300 W, 25 km di autonomia e 25 km/h di velocità massima, ovvero il SEAT MÓ eKickScooter 25 che abbiamo nominato in apertura.