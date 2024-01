SEAT Ibiza festeggia i 40 anni con una versione speciale

A quanto pare in Spagna è tempo di compleanni visto che un mito, forse il più grande dell'automotive iberico, compie adesso 40 anni. Stiamo parlando di SEAT Ibiza, che ha deciso di festeggiare questa ricorrenza con una versione molto speciale...

A partire da questo primo trimestre del 2024, infatti, debutterà sul mercato la "FR Anniversary", vale a dire, per l'appunto, la nuova edizione della berlina compatta che ha reso grande il suo brand. Nata nel 1984, Ibiza ha rappresentato per l'azienda di Martorell qualcosa di veramente speciale, visto che si è trattato (e si tratta ancora) di un modello che ha avuto un successo immenso sul mercato, nato dopo il divorzio con Fiat.

La prima generazione di Ibiza (adesso siamo arrivati alla quinta) è nata sotto una buona, anzi ottima, stella. L'auto, infatti, è stata curata da Giorgetto Giugiaro nel design esterno, da Karmann per quello interno, mentre Porsche ha curato l'intera meccanica. Dunque, una vettura simbolo per SEAT (ricordiamo che SEAT ha aggiornato la gamma al 2024: i nuovi prezzi) che ancora oggi continua a rappresentare uno dei suoi modelli di punta; basti pensare che in Spagna Ibiza è fissa nella Top 10 delle vendite annuali.

Comunque sia, adesso, per i 40 anni di Ibiza arriva "FR Anniversary". Questa versione speciale, nata per l'appunto per celebrare il compleanno del modello SEAT (SEAT è più forte che mai: Thomas Schäfer fa chiarezza sul futuro del brand), presenta dei nuovi colori per la carrozzeria (Graphene Grey e Cosmo Grey), dei nuovi equipaggiamenti, cerchi in lega da 18 pollici e dettagli super raffinati anche all'interno dell'abitacolo, come il nuovo rivestimento in tessuto per i sedili.