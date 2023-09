SEAT è più forte che mai: Thomas Schäfer fa chiarezza sul futuro del brand

La giornata del 5 settembre 2023 è stata alquanto caotica per i media automotive, un’intervista pubblicata da Autocar infatti ha fatto credere a molti che SEAT potesse abbandonare a stretto giro la produzione di auto per fare altro. In realtà non è proprio così e Thomas Schäfer ha chiarito i suoi concetti su LinkedIn.

Il manager ha scritto un lungo post sul social "professionale" per fare chiarezza su ciò che è SEAT in questo preciso momento storico e cosa rappresenterà in futuro. Il brand spagnolo è infatti “più forte che mai”, la domanda rimane parecchio alta e dall’inizio dell’anno sono state consegnate quasi 200.000 unità, come abbiamo già scritto nell’articolo Il futuro di SEAT nel Gruppo Volkswagen: cosa succederà?. Il CEO di Volkswagen Passenger Cars ha confermato che Ibiza, Arona e Leon continueranno ad aggiornarsi nei prossimi anni, offrendo al pubblico motori termici e soluzioni Plug-in Hybrid.

Ora si arriva al nodo della questione, che ha probabilmente generato le maggiori incomprensioni fra i media internazionali. Schäfer ha scritto che sul lungo periodo esplorare altre forme di mobilità adatte ai più giovani come lo sharing, gli abbonamenti e la micromobilità potrebbe essere una grande occasione per SEAT, del resto con la famiglia di prodotti SEAT Mò il marchio ha maturato già un’importante esperienza nel settore (il nuovo SEAT Mò 125 Performance si presenta a EICMA). L’azienda sta anche lavorando per trasformare le strutture di Zona Franca in un hub dedicato all’economia circolare.

Per quanto riguarda CUPRA il manager ha avuto sostanzialmente soltanto parole di elogio: 400.000 vetture vendute in 5 anni di lavoro, circa 150.000 auto consegnate nel 2023, una crescita del 60% anno-su-anno, numeri che rendono il brand catalano uno dei migliori d’Europa in termini di velocità di crescita. Per SEAT e CUPRA si preannuncia dunque un futuro brillante, non ci resta che attendere di vedere cosa succederà quando la transizione elettrica del 2035 costringerà i brand a vendere solo nuovi modelli a zero emissioni.