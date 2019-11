SEAT e CUPRA in alta quota: contratto triennale con le strutture di Santa Caterina

Sono davvero poche le cose che una CUPRA Ateca non può fare, grazie alla sua stazza e alla sua potenza, di sicuro può portarvi in alta quota anche con neve e tempo instabile - uno dei motivi per cui SEAT e la stessa CUPRA hanno firmato un contratto triennale con Santa Caterina.

Con Santa Caterina indichiamo gli impianti sciistici del territorio di Santa Caterina Valfurva (SO) di proprietà della Holding Carisma, che da oggi 29 novembre inaugurano una nuova stagione invernale. Parchi e strutture ad alta sostenibilità, che bene si sposano con le nuove Mii Electric di SEAT, la el-Born di prossimo arrivo, e ancora le versioni ibride plug-in di Tarraco e Leon, senza dimenticare le ibride plug-in ad alte prestazioni di CUPRA Formentor e CUPRA Leon.



Un matrimonio anche “ideale”, nel senso letterale di scambio di idee fra due realtà opposte: da una parte la neve candida, il silenzio e la natura di Santa Caterina, dall’altra il sole, i tramonti, la passione di Barcellona, terra natia di SEAT e CUPRA. Queste ultime arriveranno negli impianti sciistici grazie a una nuova, discreta campagna promozionale e a una terrazza SEAT dalla quale presto si potrà rivivere - grazie a giochi di luci - i colori dei tramonti catalani.



Santa Caterina, SEAT e CUPRA saranno dunque legati a doppio filo per tre lunghi anni, che condizioneranno anche le splendide stagioni estive. Se SEAT incarna alla perfezione lo spirito Santa Caterina che è possibile trovare a 2.000 mt, le alte prestazioni di CUPRA trovano rifugio soprattutto presso il Sunny Valley Mountain Lodge a 2.700 mt, un resort di lusso con 11 suite charme che offre atmosfere mozzafiato e grande raffinatezza a 360 gradi. Che il divertimento vada a cominciare.