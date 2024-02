SEAT, sta per arrivare una city car elettrica da 20mila euro: ecco come sarà

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di come Seat sarebbe al lavoro su una city car elettrica low cost, ed oggi possiamo anche svelarvi come dovrebbe essere grazie ai colleghi britannici di Auto Express Magazine.

Smentito il fatto che Seat non chiuderà i battenti per dedicarsi solo agli scooter elettrici, l'azienda spagnola si dice pronta a dare vita ad una vettura low cost e green, anche perchè "Seat deve essere accessibile", ha spiegato ad Auto Express Magazine Marcus Gossen, direttore del marchio Seat e Cupra per il Regno Unito.



Parlando della low cost a batteria ha poi spiegato che “Dovrebbe essere l’entry level del gruppo. Abbiamo novità entusiasmanti in arrivo”, smentendo comunque l'ipotesi che Seat diventi il marchio low cost di Cupra, così come fatto per Dacia da Renault.

Il magazine britannico ha svelato attraverso un render a firma Avarvarii come dovrebbe essere la nuova piccola Seat elettrica, specificando comunque che il modello base potrebbe avere la plastica sui paraurti e sugli specchietti retrovisori esterni, quindi leggermente diversa rispetto a quella che si vede in foto.

Sui dettagli tecnici tutto tace ma si tratterà comunque di una vettura dalle dimensioni ridotte, molto probabilmente una Segmento B se non addirittura una A (la lunghezza dovrebbe essere di circa 4,0 metri), mentre il pacco batteria potrebbe essere da 38 kWh in litio-ferro fosfato, storicamente più economica da produrre.



In ogni caso l'ufficialità del nuovo progetto potrebbe avvenire già il prossimo mese, a marzo 2024, quando Seat e Cupra terranno la classica conferenza stampa annuale. Al momento, precisa Auto Express, non esisterebbero progetti di altre Seat in arrivo, con la società iberica che continuerà a concentrarsi sui modelli a benzina e ibridi plug-in esistenti, leggasi Ibiza, Leon, Arona, Ateca e Tarraco. Cupra, invece, aggiungerà alla sua gamma la Tavascan EV e la Terramar ibrida plug-in, entrambe in arrivo entro il 2024.